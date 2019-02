Il Bologna piange sul latte versato. Altri punti che sfuggono

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio è un gioco semplice: se non segni, non vinci. Se non vinci, non sali in classifica. Se non sali in classifica, vai in Serie B. E' la situazione che in questo vive il Bologna, terzultimo in classifica a tre punti dall'Empoli, primo delle "salve" grazie al successo ottenuto nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. E le sfide contro Roma e Juventus hanno più che mai dimostrato come il Bologna abbia il problema del gol: è sicuramente vero che i punti decisivi per risalire in classifica non devono necessariamente arrivare dalle gare contro le big del campionato, ma è altrettanto vero che dopo due ottime gare, guardarsi alle spalle e scoprire di aver accumulato zero punti, fa male. Sinisa Mihajlovic ha fatto crescere immensamente la squadra in termini di personalità e convinzione, ora dovrà lavorare anche sulla precisione sotto porta. Perché dopo gli errori di Soriano contro la Roma, oggi Sansone, Santander e Edera sono andati davvero vicini a segnare ai primi in classifica, mancando però di pochissimo il bersaglio grosso.