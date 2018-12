Il Bologna sbaglia, la Samp punisce. A Marassi è 3-1 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti errori, quattro gol ed emozioni a ripetizione nel primo tempo di Marassi. La Sampdoria è avanti per tre reti a una sul Bologna, grazie soprattutto all'ex Gaston Ramirez, ispiratissimo e determinato. Ma la difesa degli ospiti ha fatto la sua parte.

La fase di studio iniziale dura poco, perché al 10' la Sampdoria passa in vantaggio grazie a Dennis Praet. Il centrocampista belga, fresco di rinnovo, sfrutta una splendida percussione in area di Caprari, favorita dalla pressione di Ramirez su Poli, e deposita in rete da due passi. La risposta del Bologna è immediata: Krejci crossa da sinistra, Falcinelli non controlla ma sulla sfera si avventa Santander, la cui conclusione è respinta in corner da un attento Audero. È il preludio al pari, che arriva al 17' con un colpo di tacco dell'ex Poli, bravo a inserirsi con i tempi giusti su un cross di Svanberg dalla destra.

I blucerchiati non si scompongono e tornano avanti al 25': pressing alto ancora di Ramirez su Pulgar e palla persa dal cileno. Quagliarella riceve al limite dell'area e con un preciso tiro a giro batte ancora Skorupski. La squadra di Inzaghi è stranamente distratta nelle retrovie, così la Samp prende il largo al 41': Caprari vede una voragine centrale e verticalizza per Ramirez, che non ha problemi a superare il portiere polacco in uscita. Due gol di scarto all'intervallo, Inzaghi dovrà farsi sentire se vorrà recuperare una situazione che sembra preoccupante.