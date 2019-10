Il Bologna si gode Orsolini. E la Juventus continua a seguirlo

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Tra gli oltre 60 milioni sborsati da Joey Saputo quest'estate, una fetta piuttosto consistente è andata alla Juventus. Riccardo Orsolini è stato l'acquisto più costoso del Bologna in quella che è risultata la campagna estiva con maggiori investimenti da quando la società è in mano al tycoon canadese. La Juve incassa 15 milioni di euro nell'arco di tre esercizi per il riscatto di Orsolini, scrivendo +10.5 milioni a bilancio, ma il Bologna si gode i numeri del giocatore. 8 reti nello scorso campionato, con una crescita esponenziale nel pirotecnico finale di stagione rossoblù: 6 gol nelle 11 partite conclusive.

Orsolini - sottolinea Tuttosport - è diventato dunque il benchmark del Bologna: le sue prove migliori coincidono con quelle della squadra emiliana. Quest’anno ha già totalizzato un gol e 3 assist (più una rete al Pisa in Coppa Italia), partendo sempre da titolare fisso come laterale di destra nei tre del 4-2-3-1. Il club ha grande fiducia nell’attaccante ascolano - si legge - su cui la Juventus godrebbe di una prelazione sul riacquisto futuro, a parità di offerte ricevute dalla società emiliana. Una clausola però mai confermata ufficialmente. Per ora Orsolini è tutto rossoblù, con un contratto da 1.2 milioni l’anno, se gli entrasse qualche bonus, fino al 2024.