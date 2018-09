Il Bologna spara a salve. La mancanza di gol inizia ad essere un problema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro partite, un punto portato a casa. Un bottino magro per il Bologna di Pippo Inzaghi, soprattutto considerando il fatto che oltre all'Inter i rossoblù hanno incontrato SPAL, Frosinone e Genoa. Ovvero delle dirette concorrenti per la salvezza. Ciò che più preoccupa, però, è l'assoluta sterilità offensiva che ad oggi contraddistingue il Bologna. Perché nelle 4 partite giocate fin qui in campionato nessuno è mai riuscito ad esultare. Un bel problema accentuato da una difesa che tende ad incassare quasi sempre almeno un gol. E la stranezza, se così si vuol chiamare, sta nel fatto che con un allenatore del genere in panchina tutto ci si poteva aspettare tranne che lo zero alla voce gol segnati. Oggi contro il Genoa Destro non ha praticamente mai sfiorato la porta. Ma nella altre gare non era andata meglio con i vari Santander, Falcinelli e Okwonkwo. E i malumori, inevitabilmente, iniziano a farsi sentire anche se Inzaghi continua a chiedere calma e tempo in attesa di miglior fortuna...