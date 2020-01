Il Bologna vince il derby con la SPAL. Al Mazza finisce 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL-Bologna 1-3 (23' Petagna, 24' aut. Vicari, 60' Barrow, 63' Poli)

Successo importantissimo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel derby sul campo della SPAL. 1-3 il risultato finale: estensi avanti nel primo tempo col rigore di Andrea Petagna, quindi l'utogol di Francesco Vicari che manda le squadre a riposo sull'1-1. Nella ripresa il Bologna trova il successo grazie alle reti ravvicinate di Musa Barrow e Andrea Poli.

VANTAGGIO SPAL, PARI IMMEDIATO BOLOGNA - Dopo una fase di studio e lotta a centrocampo nei primi 20 minuti, la partita si accende al 22', quando l'arbitro Fabbri indica il dischetto del rigore per fallo di Paz su Di Francesco a palla lontana (con l'aiuto dell'on field review): dagli 11 metri si presenta Andrea Petagna che con freddezza e precisione spiazza Skorupski portando il risultato sull'1-0. Passano 75'' e il Bologna trova il pareggio: Schouten manda profondo Soriano, col 21 che mette in mezzo un cross basso su cui interviene Francesco Vicari che devia il pallone nella propria porta, portando il risultato sull'1-1.

MIHAJLOVIC SCENDE IN PANCHINA, IL BOLOGNA DA' SPETTACOLO - A inizio ripresa Sinisa Mihajlovic lascia gli spalti e scende in panchina per caricare i suoi. E la mossa funziona: al 52' Soriano sfrutta un erroraccio di Bonifazi ma Berisha para. Al 60', 2 minuti dopo essere entrato in campo, è Musa Barrow a spezzare l'equilibrio trovando l'1-2 per i suoi con una grande parabola dal limite dell'area che si infila all'incrocio dei pali. I rossoblù però non si accontentano e 3 minuti dopo, al 63', trovano anche l'1-3 col capitano Andrea Poli, bravo a spingere in rete un perfetto assist di Soriano (con la difesa della SPAL troppo statica nell'occasione).

REAZIONE STERILE DELLA SPAL - Il doppio gol subito spiazza mister Semplici, anche se la sua squadra prova la reazione soprattutto con le iniziative individuali di Di Francesco e Strefezza, ma Skorupski è attento e non sbaglia. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco la stanchezza affiora in modo evidente, anche se la SPAL continua a cercare la via della rete con una conclusione potente di Petagna ben controllata dal portiere bolognese. La squadra di Mihajlovic è brava a mantenere equilibrio anche nei minuti finali e dopo 3' di recupero l'arbitro Fabbri fischia la fine su risultato di 1-3.