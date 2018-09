Il Bologna vince ma non convince. Inzaghi, ora punta su Orsolini

Bologna-Udinese 2-1 (42' Santander, 82' Orsolini; 32' Pussetto)

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna vince ma convince a metà, Filippo Inzaghi non è ancora riuscito a dare un'identità alla sua squadra ma indovina la mossa finale. La seconda vittoria consecutiva al Dall'Ara è una boccata d'ossigeno per i rossoblù, che in un solo colpo raddoppiano i gol segnati in campionato (da 2 a 4) e riescono praticamente a fare lo stesso con i punti in classifica (da 4 a 7). Visto il risultato, i tifosi possono stare più tranquilli. Un po' meno, se si guarda soltanto la prestazione. Per larghi tratti della partita, il pallino del gioco l'ha tenuto infatti l'Udinese e a centrocampo segnali confortanti sono arrivati soltanto da Svanberg, anche al netto del rigore non assegnato da Manganiello.

Il Bologna, per un'ora e passa, è rimasto appollaiato sulle spalle di Federico Santander. Abbastanza grandi per tenere su i rossoblù, e questa è comunque una buona notizia perché il Ropero si conferma sempre più giocatore vero, lasciandosi alle spalle anche qualche ironia estiva di troppo sul peso. Poi, è arrivata la mossa di Inzaghi, che anche senza aver indovinato tutte le scelte dal primo minuto ha letto bene la gara: dentro Dijks per Krejci con l'obiettivo di avere più consistenza sulla sinistra, soprattutto dentro Riccardo Orsolini. L'uomo del match, da rivedere a tutti i costi: l'ex Ascoli è entrato nel momento peggiore dell'Udinese e ha riacceso la partita dei suoi. In maniera estemporanea, visto il minutaggio, ma non troppo: questo Bologna, vincente ma non ancora squadra, ha un drammatico bisogno di qualità. Per trovarla, la miglior risposta potrebbe essere proprio Orsolini: oggi uomo della domenica, ma potenziale titolare fisso della squadra di Inzaghi.