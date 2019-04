© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Icardi, ci mancherebbe, gli ha rubato le luci della ribalta. Genoa-Inter 0-4 è pur sempre la gara che ha celebrato il ritorno del numero 9 in campo. Ma è anche la partita in cui Roberto Gagliardini si è scatenato. Di nuovo: già nella gara di andata aveva segnato una doppietta ai rossoblù, nell'unica altra partita di campionato in cui l'Inter ha segnato almeno quattro gol. Si è ripetuto oggi a Marassi, aprendo e chiudendo le marcature di una serata da ricordare anche per la prestazione dell'ex Atalanta.

Goleador silenzioso, Gagliardini: a pari merito con Perisic è il terzo miglior realizzatore in campionato della squadra di Spalletti. Cinque gol, di cui quattro al Genoa: lo abbiamo scritto ironicamente in cronaca, se potesse giocare sempre contro i rossoblù sarebbe forse capocannoniere. Cinque gol che bastano a scacciare le critiche e rivalutare gli oltre 20 milioni spesi per portarli alla Pinetina? Restano tanti soldi e forse Gagliardini all'Inter non può essere il giocatore dominante dell'Atalanta di Gasperini. Ma la doppietta di oggi, Genoa permettendo, è una bella reazione a tante critiche. E anche all'esclusione dalla lista europea.