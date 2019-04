Il bomber eterno: Quagliarella vuole fare la storia e punta Gigi Riva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Implacabile, determinante, eterno. Gli aggettivi per Fabio Quagliarella ormai si sprecano; anche nella sfida contro la Lazio, il capitano della Sampdoria è riuscito a timbrare il cartellino e a incidere, seppur la sua rete non sia servita ai blucerchiati per evitare la sconfitta. Ventitreesimo centro in campionato, due in più di Piatek e Zapata e tre dell'extraterrestre Cristiano Ronaldo: un rendimento straordinario, per certi versi inaspettato, ma che certifica ancora una volta le qualità del giocatore classe 1983.

Adesso sono 150 in carriera in Serie A, un club esclusivo, riservato solo ai grandi attaccanti. Quagliarella occupa attualmente la 26esima posizione nella classifica dei marcatori di tutti i tempi e ora punta Hernan Crespo e Istvan Nyers, appaiati a quota 153. L'obiettivo più concreto è entrare nella top-20: serviranno altri sei gol per raggiungere Gigi Riva, Filippo Inzaghi e Roberto Mancini. Un discreto trio, grandi leggende del calcio italiano. Come Quagliarella, che a 36 anni compiuti non ha alcuna intenzione di fermarsi.

CLASSIFICA MARCATORI DELLA SERIE A

1) Silvio Piola 274

2) Francesco Totti 250

3) Gunnar Nordahl 225

4) Giuseppe Meazza 216

4) José Altafini 216

6) Antonio Di Natale 209

7) Roberto Baggio 205

8) Kurt Hamrin 190

9) Giuseppe Signori 188

9) Alessandro Del Piero 188

9) Alberto Gilardino 188

12) Gabriel Batistuta 184

13) Giampiero Boniperti 178

14) Amedeo Amadei 174

15) Giuseppe Savoldi 168

16) Guglielmo Gabetto 167

17) Roberto Boninsegna 163

18) Luca Toni 157

19) Gigi Riva 156

19) Roberto Mancini 156

19) Filippo Inzaghi 156

22) Luis Vinicio 155

22) Carlo Reguzzoni 155

24) Istvan Nyers 153

24) Hernan Crespo 153

26) Fabio Quagliarella 150