© foto di Imago/Image Sport

Torna avanti il Borussia Dortmund. La squadra tedesca trova la rete del 2-1 contro lo Slavia Praga grazie a Julian Brandt, che sfrutta l'assist di Sancho e batte Kolar con un gran sinistro sul primo palo. In questo momento i gialloneri sono qualificati, mentre l'Inter sarebbe retrocessa in Europa League. Ai nerazzurri servirebbe la vittoria per accedere agli ottavi di finale.