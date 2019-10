© foto di Federico De Luca

Tre allenatori ai saluti. Gli altri che vivono situazioni grossomodo stabili, tra chi non rischia per nulla e chi rischia poco. Questa la situazione per gli allenatori di Serie A alla sosta di ottobre, la seconda della stagione che arriva dopo sette giornate di campionato.

L'ultimo turno è stato quello fatale per tre tecnici: Eusebio Di Francesco (già ufficiale il suo addio), Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo. Quest'ultimo, nonostante l'ultimo successo, è stato liquidato perché fin qui non s'è vista traccia del gioco promesso tre mesi fa. Di seguito il dato.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 10%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 5%

Genoa - Aurelio Andreazzoli 95%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Marco Giampaolo 95%

Napoli - Carlo Ancelotti 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Eusebio Di Francesco 100%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 0%

SPAL - Leonardo Semplici 20%

Torino - Walter Mazzarri 0%

Udinese - Igor Tudor 20%

Verona - Ivan Juric 0%