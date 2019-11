Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi e quanto rischia? TMW ha stilato le percentuali relative alla solidità degli attuali allenatori del nostro massimo campionato. Durante la prima sosta, sono state due le società a operare il cambio in panchina: Milan e Sampdoria. Mentre Aurelio Andreazzoli è stato esonerato dopo otto partite, a seguito della brutta sconfitta del Genoa sul campo del Parma. Hanno cambiato anche l'Udinese e il Brescia, con Grosso che ha esordito nell'ultimo turno incassando un pesante 4-0 col Torino.

Cosa succede all'Udinese - La società friulana dopo l'esonero di Igor Tudor sta provando a convincere Luca Gotti a restare alla guida della prima squadra. Non è scontato, perché l'ex collaboratore di Maurizio Sarri vorrebbe tornare al suo precedente ruolo, quello di vice. In settimana le parti si confronteranno e si capirà se ci sono i margini per proseguire con Gotti allenatore oppure se l'Udinese chiamerà alla guida della squadra un altro tecnico.

SPAL fanalino di coda - Non è un momento facile per Leonardo Semplici. In questo momento la SPAL è penultima, con un solo punto di vantaggio sul Brescia che ha una gara in meno. La società non l'ha messo pubblicamente in discussione, ma è chiaro che subito dopo la sosta la squadra di Ferrara sarà chiamata a una svolta.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Fabio Grosso 5%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 20%

Genoa - Thiago Motta 10%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Carlo Ancelotti 20%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 5%

SPAL - Leonardo Semplici 40%

Torino - Walter Mazzarri 10%

Udinese - Luca Gotti 50%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate