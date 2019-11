Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si riparte, dopo la sosta per le Nazionali. Chi è già sotto esame tra gli allenatori della Serie A? A chi è sono state concesse queste due settimane come periodo ultimo per rialzarsi e riattivare un progetto che sembrava pericolante? Oppure chi, tra i nuovi arrivati, è già nel mirino? Tuttomercatoweb.com analizza le prospettive future dei venti allenatori della massima serie, considerato che da qui alla prossima sosta mancano cinque gare. E che la percentuale, questa volta, riguarda nel complesso le possibilità di esonero in questo lasso di tempo.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Fabio Grosso 20%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 20%

Genoa - Thiago Motta 20%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Carlo Ancelotti 50%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 5%

SPAL - Leonardo Semplici 30%

Torino - Walter Mazzarri 20%

Udinese - Luca Gotti 0%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate