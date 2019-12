© foto di Giacomo Morini

Sono stati sette gli esoneri nelle prime 15 giornate di Serie A. L'ultimo allenatore che è stato allontanato dalla sua panchina, in ordine di tempo, è stato Carlo Ancelotti, da più di una settimana ex tecnico del Napoli già pronto ad accasarsi all'Everton.

In questo momento sono tre gli allenatori che rischiano il posto in maniera piuttosto concreta. In tutte e tre i casi in caso di risultato negativo dopo l'ultima gara del 2019 c'è il rischio di esonero immediato visto che coi i rispettivi club di appartenenza già da un po' valutano la possibilità di un cambio di tecnico: si tratta di Vincenzo Montella (Fiorentina), Leonardo Semplici (SPAL) e Thiago Motta (Genoa).

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 0%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 90%

Genoa - Thiago Motta 80%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Gennaro Gattuso 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 0%

SPAL - Leonardo Semplici 80%

Torino - Walter Mazzarri 20%

Udinese - Luca Gotti 5%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate

Brescia - Fabio Grosso dopo quattordici giornate

Napoli - Carlo Ancelotti dopo quindici giornate