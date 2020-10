Il borsino delle italiane in Champions: zero sorrisi. Tre pareggi e una sconfitta tra ieri e oggi

vedi letture

Due giorni di Champions League amara per le quattro italiane impegnate tra ieri e oggi. Dopo i pareggi di Inter, contro lo Shakhtar Donetsk, e Atalanta, al Gewiss Stadium nella sfida contro l'Ajax, stasera la Juventus è uscita sconfitta dalla super sfida contro il Barcellona per 0-2 a Torino e la Lazio, falcidiata dalle assenze, ha strappato un punto in Belgio contro il Club Brugge. Gare avare di soddisfazioni dunque per le nostre squadre, che dovranno cercare il riscatto già a partire dalla prossima settimana.