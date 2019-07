Il Brasile vince la Copa America: 3-1 al Perù. Gabriel Jesus croce e delizia

© foto di Imago/Image Sport

Il Brasile trionfa in Copa America. La squadra di Tite, padrone di casa di questa edizione, ha sconfitto 3-1 il Perù in finale con un secondo tempo giocato in dieci uomini per più di venti minuti. I verdeoro sono passati in vantaggio al 12' con Everton ma al 44' sono stati raggiunti dal rigore di Guerrero. Prima dell'intervallo però Gabriel Jesus ha riportato avanti il Brasile, salvo poi farsi espellere al 70' per doppio giallo e lasciare la squadra in inferiorità numerica. Nonostante questo all'88' Richarlison ha trasformato il rigore del 3-1 e la Coppa è andata al Brasile che vince la sua nona Copa America, dodici anni dopo l'ultima arrivata nel 2007.