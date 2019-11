Il Brescia in Nazionale - Doppia gioia Tonali, Grosso recupera Chancellor

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Mario Balotelli: come noto, il centravanti azzurro non è stato convocato da Roberto Mancini. Sono stati cinque i giocatori di Fabio Grosso chiamati dalle rispettive nazionali, ma la sosta è stata utile soprattutto per recuperare il sesto.

TONALI SEMPRE PRESENTE, JORONEN DI NUOVO IN CAMPO - - Dopo i 16 minuti contro il Liechtenstein, Sandro Tonali si è tolto una doppia grande soddisfazione: titolare, e in campo per tutta la durata dei match, nelle sfide vinte dall'Italia contro Bosnia e Armenia. A seguirlo da bordocampo il compagno Andrea Cistana, che però non ha esordito in azzurro. Jesse Joronen è tornato a giocare da titolare con la Finlandia dopo dieci mesi, nella sconfitta per 2-1 contro la Grecia dopo che la nazionale di Helsinki si era già assicurata la partecipazione a Euro2020 battendo il Liechtenstein (gara seguita invece in panchina dall'estremo difensore). Un'ora di gioco con l'Albania per Emanuele Ndoj, poi in panchina contro la Francia. Zero minuti per Nikolas Spalek, convocato dalla Slovacchia ma rimasto ai margini.

TORNA CHANCELLOR - Nessuno stop tra gli impegnati a livello internazionale delle Rondinelle. La notizia migliore arriva da chi ha saltato l'impegno con le nazionali: Jhon Chancellor ha saltato la sfida tra il suo Venezuela e il Giappone. Il difensore è rientrato in gruppo ieri.