Il Brescia torna in Serie A - La cavalcata delle Rondinelle

© foto di www.imagephotoagency.it

Raccontare un'impresa non è mai semplice, soprattutto quando si parla di uno degli sport più complessi creati dall'uomo. Bisogna raccogliere più aggettivi possibili anche quando sono terminati perché è giusto celebrare una cavalcata simile. Otto lunghissimi anni, circa 3.000 giorni scanditi da un percorso più o meno altalenante. Il Brescia può tornare a respirare l'aria di serie A, dopo quell'ultima sfida contro la Fiorentina che spense momentaneamente i riflettori del Rigamonti. Il filo logico impone un bresciano come Eugenio Corini alla guida di una squadra che ha mostrato tutto, dal carattere alla qualità, passando per un centrocampo di un certo livello, ma soprattutto dall'età media estremamente bassa. Le geometrie di Sandro Tonali, i gol pesanti di Dimitri Bisoli e una coppia d'attacco invidiata anche da mezza serie A.

Ma il destino e il Dio della letteratura calcistica, se ne esiste uno, hanno premiato Daniele Dessena. Un calciatore che qualche anno fa ha rischiato di lasciarci una carriera sul terreno del Rigamonti. Probabilmente il simbolo di questa squadra è lui, un giocatore duttile e allo stesso tempo esperto, l'uomo ideale per guidare un intero spogliatoio fino alla serie A.

Promozione insperata - L'inizio di campionato non ha di certo regalato emozioni forti ai tifosi bresciani. Un pareggio nell'anticipo contro il Perugia, la prima vittoria arrivata nel match interno contro il Palermo, grazie alla doppietta di Donnarumma. Colpa d'Alfredo, come recitava uno striscione tra la folla di piazza della Repubblica, che ha iniziato a far sognare in grande una piazza desiderosa di tornare nella massima serie. L'amore vero scoccherà probabilmente più avanti, grazie alla tripletta messa a segno contro il Padova. C'è ancora qualche pareggio di troppo, anche se le cose iniziano pian piano a cambiare.

La gara della svolta - Fuori casa il Brescia non decolla ancora, bisogna registrare la difesa e mancano ancora le vittorie. Il primo successo fuori dalle mura amiche arriva contro la Salernitana, su un campo storicamente complicato. Le rondinelle vincono 3-1, grazie ad un'altra tripletta di Donnarumma. La squadra incanta per la semplicità con cui va in rete e inizia a far sperare i suoi tifosi. Con lo Spezia esce fuori una partita tutta pazza, 4-4 il risultato finale.

Nel campionato del Brescia ci sono tantissime gare che possono essere definite chiave, ma probabilmente una su tutte ha dato quella consapevolezza giusta per poter agguantare una promozione alla portata di una rosa completa. La squadra di Corini va in casa del Pescara che può rientrare in corsa con una vittoria. In quella sfida succede l'imponderabile, visto che i padroni di casa crollano sotto i colpi di Donnarumma, Romagnoli e Bisoli nel primo tempo. Nella ripresa Torregrossa confeziona il 5-1 finale, dando il via alla festa dei lombardi. La gara della svolta è arrivata, siamo alla 22esima giornata e ora si inizia a sognare.

La consapevolezza e la forza del gruppo - Il meccanismo di questa squadra si sblocca e inizia una rincorsa al ritorno in serie A. Il pareggio di Padova e la sconfitta interna con il Cittadella frenano momentaneamente l'entusiasmo, ma l'ennesima svolta arriva contro il Cosenza. La compagine di mister Braglia non fa vedere il pallone per 45' netti agli avversari, le rondinelle vanno sotto di due gol. Spalek nella ripresa cambia il copione, Donnarumma su rigore spiana la strada a Bisoli per un gol al 94' che fa crollare il settore ospiti. Manca ancora molto, ma la strada è tracciata. Da quel momento arrivano vittorie non semplici, come quella in casa del Livorno.

Il primo match ball è quello di quattro giorni fa con il Lecce, una vittoria dei biancoblù ammazzerebbe il campionato. Ma in una partita di quelle difficili da interpretare, il Brescia perde e rimette in corsa proprio i giallorossi. Festa rinviata di tre giorni, il turno infrasettimanale e il mezzo suicidio rosanero spianano la strada alla compagine di Corini. Contro l'Ascoli basta una vittoria per poter chiudere il discorso a due giornate dal termine e questa volta i lombardi non falliscono. Ci pensa Dessena a far esplodere il Rigamonti, poi un'ora di gioco quasi superflua è l'ultima "punizione" da pagare prima di far scorrere le lacrime di gioia.

La forza del gruppo - Ci sono tanti temi per poter spiegare e analizzare al meglioquesta cavalcata. Prendiamo ad esempio i singoli come Alfonso, un portiere che ha dimostrato di avere qualità e che ha messo i guantoni a disposizione dei suoi compagni nei momenti più critici della stagione. Ma anche Bisoli, che con il suo dinamismo ha spaccato in due le difese avversarie. Ogni inserimento era il suo, ogni spazio che si creava vedeva la numero 25 tra le linee. I capolavori di Sandro Tonali, che con quel capello e con quel passo cadenzato ricorda troppo un centrocampista di nostra conoscenza, che ha iniziato la sua carriera proprio a Brescia e che ha portato una nazione intera a gioire. I paragoni possono essere scomodi, ma vista l'età e le qualità mostrate fino a questo momento, per una volta possiamo sbilanciarci.

Senza dimenticare ovviamente una coppia d'attacco, che in realtà è un bel trio: Spalek a supporto di Torregrossa e Donnarumma, 39 gol in tre. Lo slovacco classe 1997 è stato una sorpresa, i tanti gol del bomber di Torre Annunziata sono arrivati anche grazie alle sue invenzioni. Una squadra che sa coniugare al meglio qualità e quantità, ma soprattutto forza e tanto coraggio.

Una cavalcata trionfale segnata da tanti aspetti, da una spina dorsale esperta e da tanti giovani interessanti. Ma forse la caratteristica principale rimane la forza del gruppo che anche nelle difficoltà ha saputo tirar fuori il meglio. Nel calcio spesso il singolo ti fa emergere, la giocata estemporanea può farti vincere una partita. Ma in uno sport di squadra serve il collettivo e la voglia di emergere, altrimenti simili traguardi rimangono soltanto un sogno di inizio stagione. Può essere banale, ma è dalle cose semplici che si arriva ai traguardi più ambiti.