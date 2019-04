Il Brescia vola, il Lecce supera il Palermo - Il punto sulla Serie B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia vince in rimonta contro il Foggia trascinata dal suo bomber, Alfredo Donnarumma: 24 reti in 24 partite! Una media mostruosa per il capocannoniere della Serie B. Grande spettacolo sugli spalti con oltre 10mila tifosi. Esulta il Brescia per l'ennesima rimonta. Amarezza per il Foggia ancora inchiodato alle zone basse della classifica.

Da un bomber all'altro, nel Palermo, invece, è Iljia Nestorovski ad essere croce e delizia dei rosanero: prima va a segno poi viene espulso e il Palermo pareggia contro il Cosenza: adesso la squadra siciliana si trova a meno tre dalla vetta. A sopravanzare il Palermo, però, è il Lecce che vince contro il Pescara e sale al secondo posto in classifica.

In zona playoff un grande Verre trascina il Perugia alla vittoria contro il Livorno: 3-1 al Curi.

Nell'anticipo del venerdì pareggio per 1-1 tra Cremonese e Verona

Pazzo 2-2 tra Ascoli e Benevento: i marchigiani giocano bene per più di un'ora, illudono i tifosi, ma i sanniti non mollano e trovano il pari nel finale. In zona salvezza successo per il Crotone che vince una gara chiave contro il Carpi.

L'esordio di Centurioni sulla panchina del Padova (terzo allenatore della stagione dopo Bisoli e Foscarini) porta un punto nel derby contro il Cittadella. Il Venezia di Cosmi, invece, assapora la vittoria contro la Salernitana, ma poi è solo pari: 1-1 all'Arechi.