Il buco non coperto dall'Inter rispetto a un anno fa

Romelu Lukaku sarà assente per la partita contro il Real Madrid. Ed è una delle pochissime scusanti su cui può appellarsi Antonio Conte rispetto a un anno fa, quando per molti mesi non aveva avuto un centravanti durante la preparazione, causa lungaggini burocratiche (e di calciomercato) per arrivare al centravanti belga. La seconda scelta, oltre a Lukaku, era quella di puntare Edin Dzeko, con il bosniaco che aveva poi prolungato il proprio accordo con la Roma, uscendo dai papabili.

NIENTE GIROUD - A gennaio c'era stato più di un abboccamento per il francese del Chelsea, in scadenza contrattuale a giugno ma con una clausola per rinnovare unilateralmente per i Blues. Marina Abramovich ha deciso di non lasciarlo andare, con Conte che è rimasto anche lì senza il suo secondo centravanti, vero obiettivo per aumentare ulteriormente la competitività. In quel preciso momento storico la richiesta era quella di prendere anche Arturo Vidal, in compenso è arrivato Christian Eriksen, risultato un pesce fuor d'acqua.

IN COMPENSO DARMIAN - In estate c'era forse il tempo per cercare un centravanti che potesse essere complementare e un sostituto di Lukaku. Invece la scelta è stata quella di potenziare ulteriormente il centrocampo con VIdal, assoluta richiesta del tecnico, più gli esterni con Hakimi e Perisic, pur non voluto fino in fondo. Simboli della trappola del bilancio sono sostanzialmente due: Matteo Darmian, preso per accordi con il Parma datati un anno prima ma che probabilmente non serviva nello scacchiere tattico di Conte, e poi Andrea Pinamonti. Lui è l'alternativa a Lukaku ma, almeno per ora, non pare all'altezza di giocare contro il Real Madrid come titolare.