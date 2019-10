Il BVB e un attacco inedito per l'Inter. Reus e Alcacer ko, Gotze spera

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un’assenza pesante e probabilmente difficile da rimpiazzare, quella di Marco Reus. Il tecnico Favre, in sala stampa alla vigilia della sfida del Borussia Dortmund contro l’Inter, si è limitato a dire che Reus sarà assente “per un’infezione”, lasciando nell’aria tanti e diversi punti interrogativi riguardanti i possibili sostituti. Ma in ottica nerazzurra basta e avanza l’assenza del classe ’89, uomo immagine del nuovo BVB, capitano e giocatore più pericoloso. 12 presenze, 6 gol e 1 assist il suo bottino stagionale: numeri non ancora all’altezza delle annate migliori ma quasi. Quel che mancherà maggiormente alla squadra di Favre però, al di là dei numeri, è la sua personalità sul campo e la capacità di trascinare i compagni nei momenti complicati con giocate non comuni. L’assenza di Reus va ad aggiungersi a quella pesante di Paco Alcacer (oltre che a quella possibile di Burki, non al meglio), circostanza che costringerà il tecnico Favre a ridisegnare in modo del tutto nuovo il suo attacco. Magari pure rilanciando il fin qui deludente Mario Gotze e, sempre magari, riabilitando il ribelle Jadon Sancho, escluso nell'ultimo turno di campionato per problemi disciplinari.