Il Cagliari accoglie Gaston Pereiro: "Recoba mi ha insegnato tanto"

Gaston Pereiro, uno degli ultimi acquisti del Cagliari in questo mercato di gennaio, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa, sottolineando anche l'importanza della città per i calciatori uruguaiani: "Spero di poter lasciare il segno anche io, come hanno fatto i miei predecessori".

Ha parlato con Nandez e Oliva prima di firmare? "Sì, ho parlato con loro e mi hanno detto che si sta molto bene qui. Non vedo l'ora di allenarmi con loro, per mettermi a disposizione del tecnico".

Sul rapporto con Recoba, suo idolo ed ex compagno di squadra. "È stato molto bello giocare con lui, ma non abbiamo parlato di Cagliari. Mi ha insegnato tanto quando eravamo compagni al Nacional".