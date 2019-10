Il Cagliari blocca la Roma: 1-1 all'Olimpico. Polemiche finali con Massa

© foto di www.imagephotoagency.it

Succede tutto nel primo tempo, con i due gol, all'Olimpico tra Roma e Cagliari. Sardi in vantaggio su calcio di rigore, perfettamente trasformato da Joao Pedro, e pareggio giallorosso con l'autogol di Ceppitelli che per anticipare Dzeko ha infilato Olsen sul primo palo, dopo una grande discesa di Kluivert sulla destra. Infortunato alla mezz'ora Amadou Diawara, trasportato subito a Villa Stuart.

OCCASIONE ZANIOLO - Nella ripresa la Roma ha provato fin da subito ad accelerare, senza però essere troppo pericolosa se non con un tiro da dentro l'area di rigore di Nicolò Zaniolo di poco a lato alla sinistra di Olsen. Al 59' primo cambio anche per il Cagliari, con Rolando Maran che ha richiamato in panchina Giovanni Simeone inserendo Castro e avanzando nel ruolo di prima punta Joao Pedro.

POCHE OCCASIONI - Nessun sussulto per gran parte della ripresa fino al 77' quando Cristante sfiora la rete con un colpo di testa su cross da calcio da fermo di Kolarov che finisce di pochissimo a lato. Provano a dare la scossa sia Fonseca, con l'inserimento di Kalinic al posto di Antonucci, che Maran, fuori Nainggolan e dentro Ionita. Altre due sostituzioni nel finale con gli ingressi in campo di Mattiello da una parte e Santon dall'altra, rispettivamente per Pellegrini e Spinazzola.

GOL ANNULLATO ALLA ROMA - Al novantesimo la Roma ha trovato il gol del 2-1 con Nikola Kalinic ma l'arbitro Massa ha annullato, giustamente, per una spinta del croato a Pisacane, con il difensore che ha sbattuto contro Olsen liberando la strada all'ex Milan che ha depositato il pallone in porta. Urlo di gioia strozzato in gola per i tifosi capitolini, mentre Pisacane ha dovuto lasciare il campo in barella dopo lo scontro con il portiere svedese. Clima infuocato nei minuti finali con tante proteste da parte dei giallorossi nei confronti dell'arbitro Massa, ma il risultato non si sblocca: 1-1 all'Olimpico, nonostante gli ultimi assalti da parte della Roma. Espulso Paulo Fonseca per proteste dopo il triplice fischio del direttore di gara.