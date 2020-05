Il Cagliari in scadenza: in quattro alla ricerca della riconferma

Uno tra i pali, due in difesa e uno a centrocampo: sono quattro i calciatori del Cagliari in scadenza di contratto. Rafael (classe '82), Fabrizio Cacciatore ('86), Ragnar Klavan ('85) e Luca Cigarini ('86): per loro lo stop dovuto all'emergenza coronavirus e, soprattutto, l'incertezza sulla possibile ripartenza ha complicato non poco i piani rispetto all'eventuale rinnovo con il club rossoblù. Il brasiliano, sceso in campo in questa stagione per sostituire lo squalificato Olsen in attesa del pieno recupero di Cragno, potrebbe decidere di giocare un'altra stagione oppure appendere i guanti al chiodo per dedicarsi alla carriera di preparatore dei portieri, un futuro ipotizzato da diversi addetti ai lavori. Per quanto riguarda i due difensori, invece, si attende il giudizio di Zenga: Cacciatore ha pagato in più di un'occasione la fragilità fisica, mentre Klavan potrebbe essere "sacrificato" alla luce del suo alto ingaggio (1 milione di euro l'anno). In caso di ripresa, si vedrà cosa dirà il campo nelle prossime settimane.

Discorso a parte merita Cigarini, anche lo scorso anno tenuto in bilico fino all'ultimo prima dell'allungamento per un altro anno. Su di lui c'è la corte pressante del Monza di Berlusconi e Galliani, che gli avrebbe offerto un biennale a cifre importanti: in caso di promozione (o ripescaggio) dei briantei in Serie B, l'affare potrebbe concludersi con il regista emiliano che lascerebbe il Cagliari dopo tre stagioni da protagonista.