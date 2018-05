Il Cagliari pensa a un grande ritorno: idea Ranieri per la panchina

Un clamoroso ritorno per il Cagliari: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club sardo starebbe infatti pensando a Claudio Ranieri. Il tecnico italiano sente aria di divorzio in quel di Nantes, e per il futuro ha due opzioni: tornare in Inghilterra per aspettare una panchina libera. Oppure in Italia: in caso di salvezza, il presidente Giulini è pronto a fare un regalo ai tifosi sardi.