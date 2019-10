© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raddoppio del Cagliari, e Paolo Faragò non avrebbe potuto chiedere di più per il suo ritorno in campo. È il laterale ex Novara a siglare il 2-0 sulla SPAL: un gol cercato col pressing su Floccari che, complice anche Simeone, perde un pallone velenoso. Igor sonnecchia, Faragò scappa e da due passi batte Berisha. Gol all'esordio stagionale per il numero 24 di Maran, che non giocava da quasi sei mesi e oggi torna, dopo l'operazione all'anca: l'esultanza è bagnata anche dalle lacrime, di gioia. Cagliari-SPAL 2-0, segna Faragò.