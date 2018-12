Il Cagliari ritrova i 3 punti e si regala il sorpasso: 1-0 al Genoa con Farias

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari vince col Genoa: 1-0, decide Farias nel recupero del primo tempo -

Il Cagliari si regala il sorpasso sul Genoa per festeggiare Santo Stefano. Alla Sardegna Arena vincono i padroni di casa, a segno nel recupero del primo tempo con Farias che ha deviato in maniera sporca ma letale un cross dalla destra di Srna. Convincente la manovra del Genoa, che ha cercato ma non ha trovato il gol fino all’ultimo minuto di gioco. Cagliari molto pratico, vicino anche al raddoppio con Barella che ha colpito il palo all’ora di gioco dopo una prodezza balistica. Cagliari che soprattutto riesce a superare l’avversario di giornata in classifica: 20 punti per i sardi, 19 per i liguri. Addirittura, il settimo posto è a soli cinque punti, con la prima vittoria dopo sette turni senza successi.

TORNA PAVOLOSO, PRANDELLI “ISOLA” PIATEK -

Qualche novità di formazione per entrambe le contendenti, alla lettura degli schieramenti ufficiali. Nel Cagliari, su tutti, torna a disposizione Leonardo Pavoletti, chiamato a fare coppia con Farias in attacco. Barella torna nel suo ruolo da interno con Joao Pedro come trequartista, si rivede Cigarini e non Bradaric in cabina di regia. C’è, di nuovo, anche Srna. Il Genoa invece è nuovo: Prandelli schiera il Grifo col 3-5-1-1, in cui Piatek agisce da centravanti unico, senza il compagno di scorribande Kouamé, ma supportato da Hiljemark in versione trequartista. A destra riecco Pereira, a dettare il ritmo c’è Sandro e non Veloso come invece accaduto nell’ultima uscita di campionato.

SUBITO GENOA, GUAIO JOAO PEDRO -

Gli ospiti partono subito bene. Dopo quattro minuti Hiljemark costruisce, Pereira crossa e da due passi Rolon manca di poco la porta. Al 13’ prova ad accendersi Piatek, che scappa a Ceppitelli e arriva a tu per tu con Cragno. Potente ma prevedibile la conclusione sul primo palo del polacco, bravo nella reazione di puro istinto il portiere dei sardi. Da evidenziare, in precedenza e pronti via, l’intervento durissimo di Romero su Joao Pedro: dopo 37 di gioco il difensore è già ammonito, il trequartista zoppica. Prova a rimanere in campo, ma al quarto d’ora Maran è costretto a toglierlo per inserire Ionita.

POCHE OCCASIONI, POI BARELLA -

Dopo il buon avvio del Genoa, la partita acquisisce un ritmo più confacente al 26 dicembre. Pochi strappi, poche occasioni, Ionita entra bene in gara ma il Cagliari col moldavo è più compatto che fantasioso, mentre il Genoa arretra di qualche metro. Un quarto d’ora sonnacchioso scappa via tra qualche sbadiglio, poi arriva Barella. Alla mezz’ora il centrocampista isolano si libera a due passi dall’area e fa partire un bel destro a giro sul secondo palo. Pare destinato al sette, ma è decisiva la deviazione di Romero, in questo caso provvidenziale.

FARIAS ALL’ULTIMO, CAGLIARI AVANTI AL 45' -

Le due squadre tornerebbero negli spogliatoi senza aver sbloccato il risultato, e per la verità senza neanche esserci andate vicine. Di fatto, nessuna occasione da rete clamorosa, almeno fino al terzo minuto di recupero: Barella fa filtrare, Srna crossa, Ionita e Pavoletti non deviano, volontariamente il primo, molto meno il centravanti. Sul secondo palo c’è però Farias, che gira e con un tiro sporco ma letale batte Cragno. È 1-0 per i sardi, che salutano la prima frazione di gioco in vantaggio. Mastica amaro Prandelli: il suo Genoa avrebbe meritato di più, ma è la dura legge del gol quella che decide l’esito delle gare.

RIPARTE IL GENOA, MA RISCHIA -

Al rientro in campo, l’allenatore ospite alza subito il baricentro dei suoi: fuori Sandro, dentro Kouamé. Il Genoa recepisce il messaggio e continua a macinare gioco. È un mini-assedio, quello dei liguri alla porta di Cragno: bravo il portiere del Cagliari a rimanere concentrato, un po’ meno la sua difesa che comunque qualche sbavatura la offre. Il Grifone, comunque, rischia: all’ora di gioco Pavoletti gioca di sponda e Farias scappa. Questa volta però il brasiliano è poco freddo e spreca il contropiede ciabattando la conclusione all’indirizzo di Radu. Attento, comunque, il portiere scuola Inter, che blocca a terra.

PALO BARELLA, PRANDELLI SI FA SENTIRE -

Il contropiede sprecato da Farias evidenzia il disegno tattico del Cagliari: cinico, poco spettacolare ma pronto a essere letale. Fiammata di Barella, pochi minuti dopo: il centrocampista sardo controlla un pallone respinto dalla difesa avversaria e da fuori lo manda sul palo con una violenta botta. Bravo, ma sfortunato. Prandelli, comunque, non sta a guardare: dopo Kouamé butta nella mischia anche Favilli per l’ammonito Romero. E Orsato è costretto in un paio di occasioni a doverlo calmare.

POLVERI BAGNATE -

Come il suo bomber Piatek, oggi prezioso per la squadra ma mai pericoloso, il Genoa pare avere la pistola scarica. Soprattutto negli ultimi metri: i rossoblù continuano a produrre gioco, tra i migliori in campo c’è Lazovic, ma faticano a creare pericoli concreti. Il Cagliari tiene e riparte, con Sau che serve un bel pallone a Pavoletti, troppo lento e recuperato addirittura da Favilli. Ultimo brivido targato Rolon: cross dalla destra di Pereira, girata aerea di Rolon, palla di poco fuori. Bersaglio mancato, dopo averlo inseguito per tutta la partita: è il Santo Stefano del Genoa, mentre il Cagliari festeggia tornando alla vittoria dopo sette giornate senza successi.

Il tabellino -

CAGLIARI-GENOA 1-0 (45’+3 Farias)

Ammoniti: 45’+3 Farias, 65’ Faragò, 75’ Cigarini nel Cagliari. 1’ Romero, 41’ Rolón, 82’ Piatek nel Genoa.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Joao Pedro (dal 15’ Ionita); Farias (dal 74’ Sau), Pavoletti. Allenatore: Maran.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero (dal 66’ Favilli), Criscito; Pereira, Rolon, Sandro (dal 46’ Kouamé), Bessa, Lazovic; Hiljemark (dal 77’ Veloso); Piatek. Allenatore: Prandelli.