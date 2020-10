Il Cagliari sorride ancora: gol e spettacolo alla Sardegna Arena, con il Crotone finisce 4-2

Secondo successo consecutivo per il Cagliari di Di Francesco dopo la vittoria in casa del Torino. Gol e spettacolo contro un Crotone che non ha mollato fino alla fine, nonostante l’uomo in meno la squadra di Stroppa ha spaventato i rossoblù. Prestazione super da parte di Joao Pedro, che chiude il match con un tocco ravvicinato: nel 4-2-3-1 il brasiliano ha dimostrato di essere devastante. Nel prossimo turno Simeone e compagni sfideranno il Bologna, mentre il Crotone ospiterà l’Atalanta: la squadra di Stroppa deve assolutamente reagire dopo la quarta sconfitta stagionale.

FORMAZIONI - Di Francesco apporta qualche modifica al 4-3-3 e piazza Joao Pedro sulla trequarti, alle spalle di Simeone. Marin e Rog vanno in cabina di regia, con Walukiewicz e Godin al centro della difesa. Gli ospiti schierano il centrocampo a 5 con Molina, Cigarini e Benali a gestire il palleggio. Messias va sulla trequarti in appoggio a Simy.

GOL E SPETTACOLO - Intensità da big match tra le due compagini, anche se il Crotone riesce a trovare con maggiore facilità la conclusione: al 10’ Benali riscalda Cragno, al 16’ Messias prova la conclusione sul primo palo senza però superare il portiere di casa. La prima rete di giornata arriva al 21’: lo stesso Messias si stacca coi tempi giusti e sfrutta al meglio il cross rasoterra di Reca. Il Cagliari risponde subito presente con Lykogiannis: parabola perfetta su calcio di punizione, al 25’ è 1-1.

TANTI ERRORI - La rete carica la squadra di Di Francesco che sfrutta una lettura sbagliata della difesa ospite: Godin pesca Joao Pedro, che a sua volta trova Simeone: classica situazione da uno contro uno con Cordaz, il Cholito non sbaglia. Al 43’ Molina pareggia i conti con un gran destro al volo, ma nel finale Sottil riporta nuovamente avanti i suoi: colpo di testa da numero 9, il Cagliari chiude avanti la prima frazione di gioco.

PIOVE SUL BAGNATO - Il gol subito al termine del primo tempo toglie parecchia lucidità agli ospiti, al 48’ arriva l’episodio che indirizza il match: Cigarini affonda il tackle e prende il secondo giallo di giornata, lasciando i suoi in dieci uomini. Stroppa non fa cambi sostanziali e se la gioca a viso aperto, nonostante il momento positivo da parte dei padroni di casa.

CI PENSA JOAO - La partita scivola via senza tantissime emozioni, anche se i pitagorici provano comunque a riaprire il match. Al 63’ Nandez esalta Cordaz, tiro a giro sotto l’incrocio sventato dal portiere ospite. Al 73’ Rispoli spaventa i padroni di casa: apertura di Messias, il nuovo entrato calcia di prima intenzione ma non inquadra lo specchio della porta. A dieci minuti dal termine Simy entra in area di rigore di forza, ma spreca la palla del 3-3 colpendo Cragno. All'85 i sardi riescono a chiudere il match con Joao Pedro: tocco ravvicinato dopo una respinta sbagliata di Cordaz, il direttore annulla ma poi il VAR assegna la rete. Il Crotone non molla fino alla fine, ma è il Cagliari a fare festa.

