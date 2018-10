Il Cagliari vince di testa: 2-0 al Bologna. Primo gioia interna per Maran

CAGLIARI-BOLOGNA 2-0 (22' Joao Pedro, 68' Pavoletti)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari batte Bologna 2-0: decidono Joao Pedro e Pavoletti.

Prima vittoria casalinga per il Cagliari, che supera 2-0 un Bologna mai davvero in partita. Reti di Joao Pedro nel primo tempo e Pavoletti nella ripresa: entrambe di testa, entrambe su assist di Castro. I sardi tornano così al successo a più di un mese dalla prima vittoria in campionato, arrivata a inizio settembre ma sul campo dell'Atalanta. La squadra di Maran fa così esultare la Sardegna Arena, al termine di una partita molto concreta: primo tempo con fase offensiva ai limiti dell'inesistenza nel Bologna e concluso già in vantaggio dai padroni di casa. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi provano ad alzare la cresta, ma impattano sul muro eretto da Cragno e poi collassano dopo il 2-0 di Pavoloso. Con questo risultato, il Cagliari supera peraltro proprio il Bologna: 9 punti per i rossoblù di Sardegna, 7 per quelli dell'Emilia.

MARAN CAMBIA, INZAGHI CONFERMA -

Il Cagliari cambia assetto di gioco: via un attaccante, dentro un trequartista. A supporto del solo Pavoletti giocano infatti Ionita e Joao Pedro, si rivede Romagna al centro della difesa con Pisacane. Il Bologna di Inzaghi, invece, va avanti su una strada ben tracciata dalle ultime due vittorie casalinghe: confermato il 3-5-2, unica novità l'impiego di Dijks sulla fascia sinistra al posto di Krejci.

FASE DI STUDIO, POI ARRIVA JOAO PEDRO

Primi 20 minuti di studio, come si suol dire quando si deve commentare una fase della gara senza grandi contenuti tecnici. Un tiro per parte fino al ventesimo con Skorupski e Cragno mai difficoltà. Note tattiche: Joao Pedro gioca molto vicino a Pavoletti, con Castro a svariare per favorire le trame offensive del Cagliari. Proprio da una combinazione tra l'argentino e il brasiliano nasce al 22' il vantaggio degli isolani: cross del Pata da sinitra, colpo di testa di Joao Pedro ed è 1-0. Non benissimo la difesa del Bologna nell'occasione.

BOTTE DA ORBI -

Una volta sbloccata la gara, il Cagliari prende progressivamente il controllo del terreno di gioco: Bologna schiacciato nella propria area, sardi a fare la partita. Molto nervosa, peraltro: Srna esce per infortunio poco prima della mezz'ora, i cartellini gialli si sprecano e Pisacane meriterebbe il doppio giallo nel giro di pochi minuti. Pasqua di Tivoli, però, non è d'accordo su questa valutazione. Il gioco prosegue molto spezzettato, prima di raggiungere gli spogliatoi (sempre sull'1-0 e senza grossi scossoni da questo punto di vista) servono ben cinque minuti di recupero.

CRAGNO CHIAMA, SKORUPSKI RISPONDE -

Inzaghi tenta sin da subito di modificare l'atteggiamento del suo Bologna, che rientra in campo con Krejci al posto di Dijks. Gli ospiti reagiscono al messaggio del tecnico: al 48' Falcinelli si crea una bella occasione da rete, con la palla che sibila alla destra di Cragno. Dieci minuti dopo Nagy impegna l'ex Benevento con una rasoiata dal limite: bella risposta dell'Uomo Cragno. A cui tre minuti dopo risponde Skorupski, bravo a sua volta su Joao Pedro.

RADDOPPIO CAGLIARI, SUPER CASTRO -

Altri cinque minuti, e il portiere polacco degli ospiti non può che arrendersi. Ancora superlativo Castro, che questa volta sfonda a destra su Svanberg (schierato fuori ruolo come terzino sinistro dopo il passaggio al 4-4-2 e l'ingresso di Orsolini): cross con la trivela, Pavoletti è tutto solo e può staccare di testa. Nessuna possibilità di replica per Skorupski, 2-0 del Cagliari che a questo punto si avvia a una comoda vittoria. Ammoniti, prima del gol, Dessena e Okwonkwo: entrambi entrano in campo con un cartellino giallo già sulla coscienza.

PARTITA IN GHIACCIO, SORPASSO -

Steso dal 2-0, il Bologna non riesce a rientrare in partita, non offrendo neanche un abbozzo di assalto finale mentre Maran si concede l'ingresso di Farias, una punta, al posto di Joao Pedro, trequartista ma solo sulla carta. Pomeriggio da dimenticare per i ragazzi di Inzaghi, che fuori casa hanno raccolto soltanto un punto alla seconda di campionato col Frosinone. Sorride Maran: prima vittoria casalinga per il Cagliari.

Il tabellino

CAGLIARI-BOLOGNA 2-0 (22' Joao Pedro, 68' Pavoletti)

Ammoniti: 14' De Maio, 25' Pisacane, 67' Dessena nel Cagliari. 35' Dijks, 67' Okwonkwo, 88' Santander nel Bologna.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (dal 28' Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita (dal 77' Dessena), Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro (dall'87' Farias), Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio (dal 61' Orsolini), Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks (dal 46' Krejci); Falcinelli (dal 76' Okwonkwo), Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.