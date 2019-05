© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, proverà a trattenere il centrocampista Nicolò Barella ancora una stagione. Il patron Tommaso Giulini vorrebbe trattenere il mediano nella stagione del centenario e, per questo motivo, ha deciso di alzare il prezzo.

Adesso vale 60 milioni di euro - Il patron del Cagliari, si legge, ha alzato la valutazione del calciatore classe '97 fino a 60 milioni di euro. E' un modo per scoraggiare le pretendenti, che di certo non mancano: in Italia Barella è obiettivo dell'Inter per la stagione 2019/20.