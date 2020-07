Il calcio all'italiana che ha convinto Commisso: la grande occasione di Iachini alla Fiorentina

Beppe Iachini continuerà l'esperienza nella "sua" Fiorentina. Il presidente Commisso, confinato a New York a causa del Coronavirus, ha rotto gli indugi dopo le mille voci uscite nel corso delle ultime settimane e da buon padre-padrone ha deciso di testa sua dando fiducia al proprio allenatore. Il proprietario viola voleva attendere la fine del campionato per rendere nota la sua scelta, ma la rabbia per qualche notizia di troppo, lo ha spinto ad accelerare il comunicato che ha fatto sorridere mister cappellino.

Difesa e salvezza - Iachini ha conquistato la fiducia di Commisso con il duro lavoro, con poche dichiarazioni e con un impianto di gioco per niente spettacolare ma molto funzionale per l'obiettivo fissato, ovvero quello di fare meglio della stagione precedente. La Fiorentina di Montella si era salvata per il rotto della cuffia all'ultima giornata, quella di Iachini ce l'ha fatta con quattro partite in anticipo e con otto punti, potenzialmente 11 vista l'ultima giornata da giocare a Ferrara contro la SPAL, in più dello scorso anno. Iachini ha raccolto un gruppo allo sbando, distrutto da una prima parte di stagione non all'altezza delle ambizioni e caratterizzato dal finale della stagione precedente, e gli ha dato un senso. Ha compattato uno spogliatoio in netta difficoltà ripartendo dalla preparazione atletica, ha affrontato la crisi Covid uscendone senza patire lo scotto e ha salvato la baracca col cuore viola in mano.

Le nuove ambizioni di Beppe - Il difficile però arriva adesso per il tecnico ascolano, perché se nella sua carriera è sempre stato chiamato a risolvere problemi oppure a conquistare promozioni, adesso dovrà sfatare il mito che lo vede poco adatto per una squadra da ambizioni europee. A 56 anni potrà giocare per un piazzamento d'elite, avrà l'occasione di mettersi a lavoro per tentare una scalata mai sognata in precedenza. Ribery e Chiesa sono dalla sua parte, come tutto lo spogliatoio che si è sentito valorizzato dal turnover messo in pratica nel corso del post-Covid. La Fiorentina dunque ripartirà da qui, da un allenatore all'italiana che scommetterà su se stesso per sfruttare un'occasione unica e scacciare i fantasmi del recente passato.