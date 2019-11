Il calcio che verrà: i migliori crack nati dopo il '99 nello speciale di TMW

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda.

Da Havertz ad Adeyemi: i talenti per il futuro della Germania Clicca qui per scoprirli

Croazia: ci sono davvero nuovi Modric? Clicca qui e scoprilo

Inghilterra: Sancho, Hudson-Odoi, Mount... Sarà Regina del futuro? Clicca qui per conoscere i talenti inglesi

Polonia, cinque talenti. Ma ancora non ci sono dei 'Lewandowski'... Clicca qui per saperne di più

Da Camavinga in poi: tutti i talenti per cui la Francia sarà ancora al top Scoprili cliccando qui

Belgio, i migliori prospetti. Ma è dura trovare un Hazard... Scoprili cliccando qui

Da Ansu Fati a Brahim Diaz. La Spagna ha i talenti già nelle big Clicca qui e conoscili con TMW

Generazione Omur: i migliori talenti turchi Scoprili cliccando qui

L'Olanda è pronta per tornare grande, da De Ligt a Chong I migliori baby Orange: clicca qui

Cinque talenti portoghesi: c'è vita dopo CR7 Clicca qui per conoscerli

Wolf per l'Austria, Skov Olsen per la Danimarca: altri 5 talenti Clicca qui

Ampadu per il Galles, Antman per la Finlandia: altri 5 talenti Clicca qui

Haaland per la Norvegia, Macedonia con Elmas: altri 5 talenti Clicca qui

Pavlovic per la Serbia, Scozia con Billy Gilmour: altri 5 talenti Clicca qui