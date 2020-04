Il calcio giovanile è stato sospeso. In bilico anche il campionato Primavera

Tutti i campionati giovanili che rispondano alla FIGC sono stati sospesi definitivamente e la prima partita ufficiale che verrà disputata, sarà la prima della prossima stagione. Dall'U18 fino all'U14 e ancora sotto U13 e tutte le categorie Piccoli Amici, non riprenderanno con la mancata assegnazione dei rispettivi titoli e la conclusione delle attività anche per le Nazionali giovanili. Benevento e Roma hanno già avvisato i propri tesserati, ma lo dovranno fare presto tutte le società d'Italia perché la decisione è stata presa e a ore sarà ufficiale.

Primavera in bilico - I campionati Primavera 1, Primavera 2 e Berretti rispondono alle Leghe e dunque il discorso è diverso. Attualmente è tutto sospeso, ma si proverà a salvare almeno la Primavera, visto che come per la Serie A, ci sono in ballo i diritti tv e i piazzamenti europei per la prossima stagione oltre che le retrocessioni. L'indicazione della Federazione è quella di chiudere tutto. A riportarlo è VoceGiallorossa.it.