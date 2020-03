"Il calcio ha il ministro che si merita, il Paese no": il CorSport all'attacco di Spadafora

"Il calcio ha il ministro che si merita, il Paese no". È questo il commento de Il Corriere dello Sport alla confusione che regna intorno all'emergenza Coronavirus. "Un rappresentante che smentisce il suo Governo - si legge - non è adeguato all'istituzione che rappresenta e sarebbe il caso che si dimettesse". È inaccettabile che il Premier confermi le porte chiuse alle due di notte, e poi, a pochi minuti dall'inizio di Parma-SPAL, Spadafora invochi lo stop al campionato. Un fatto ancor più grave perché, fino al giorno prima, il ministro si preoccupava soltanto della messa in chiaro delle partite, come ha sottolineato anche nella nota diffusa ieri, che collega il suo appello alla sospensione al rifiuto di Lega e Sky a raccogliere il suo invito. Una ricostruzione che però fa acqua da tutte le parti, perché l'emittente satellitare aveva dato l'ok ma la legge non lo permette. Intanto, si è giocato in un clima surreale, nell'incertezza più totale. Gli atleti, turbati in quanto esposti al rischio sanitario e confusi dai giochi di potere dei loro presidenti, che hanno litigato sul calendario. "I presidenti meritano questo ministro, ma i calciatori no".