Il calcio offensivo di De Zerbi e la BBB: il Sassuolo torna a sognare

I fasti dell'era-Di Francesco sembravano essere lontani anni luce solo qualche mese fa. Sono bastate pochissime settimane a Roberto De Zerbi per cambiare volto al Sassuolo, che è tornato a essere una macchina da gioco e da reti quasi perfetta. I timori del recente passato sono stati scacciati e il merito è soprattutto dell'ex allenatore del Benevento, aiutato da un ritrovato Domenico Berardi e da un sontuoso Kevin-Prince Boateng. L'impatto dell'ex trequartista del Milan con la realtà neroverde è stato devastante e per certi versi sorprendente: le esperienze in Spagna e Germania gli sono servite per ritrovarsi dopo qualche stagione difficile e ora il ghanese è tornato a essere quello ammirato in maglia rossonera, quando riusciva a trascinare e infiammare gli spalti di San Siro. Gol, giocate da fuoriclasse e un ruolo di leadership già evidente all'interno di un gruppo giovane, con grandi margini di miglioramento: il Boa è tornato e vuole essere assoluto protagonista.

Ma questa stagione potrebbe regalare anche la definitiva consacrazione di El-Khouma Babacar, che trarrà sicuro beneficio delle cure del tecnico bresciano, sempre molto attento nell'organizzazione della fase offensiva. Il senegalese, dopo i singhiozzi delle ultime annate, è pronto a spiccare il volo e sembra aver trovato già un'ottima intesa con i compagni di reparto. Sette punti in tre partite, secondo posto solitario alle spalle della Juventus: i tifosi neroverdi sorridono e possono tornare a sognare.