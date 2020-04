Il calcio riparte: torna tra 50 giorni. E la prossima stagione può iniziare a settembre

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sul ritorno del calcio, tra 50 giorni. E' arrivato il via libera dal governo, il campionato ripartirà a fine maggio ma senza pubblico. Lo Scudetto, così, può arrivare anche ad agosto. Allenamenti dal 4 maggio, poi stagione al via dall'ultimo fine settimana del mese, partite in doppio turno nel week-end e in settimana e avvio del prossimo campionato a settembre. I calendari, oramai, sono stilati e il percorso pare segnato.