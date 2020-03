Il calcio si ferma. E al Parma rimane negli occhi un brutto ko

Sebbene le attenuanti ci siano, per un Parma che rimane comunque autore di un campionato ben sopra le righe, per un mese rimarrà negli occhi una sconfitta meritata perché frutto di tanti errori e di un secondo tempo "svogliato", che dalle parte del Tardini non si vedeva da tanto. Fino al tre aprile, giorno in cui tutti ci auguriamo di poter dire che l'emergenza è finita, al Parma non rimarrà che recriminare sulla quarta sconfitta negli ultimi quattro precedenti contro la SPAL, che in classifica rimane lontanissima peraltro.

Ed è un peccato non solo per meri motivi di classifica, visto che una vittoria avrebbe non solo proiettato i ducali al settimo posto solitario (che in realtà sarebbe stato sesto virtuale, dovendo ancora recuperare una gara rispetto al Napoli) e chiuso in maniera definitiva il discorso salvezza, ma anche per risvolti puramente sociali. Visto il periodo di difficoltà che attraversa Parma infatti, tra le province più colpite dall'emergenza sanitaria, sarebbe stato bello congedarsi con un successo e dare un motivo di felicità a tutti coloro stanno combattendo una battaglia ben più importante di quella sportiva. Potranno consolarsi coi risultati di tutto il campionato, che rimangono, e va sottolineato, assolutamente eccezionali.