Il calcio si ferma: niente allenamenti ad aprile, il via il 4 maggio

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sulla serrata del calcio. Aprile sarà chiuso: vietati anche gli allenamenti individuali. Pressioni dei singoli presidenti sia per ricominciare, sia per lo stop definitivo. Il Governo però ha detto di no. FIGC e Leghe metteranno a punto i protocolli sanitari per la ripresa. Niente sedute singole dal 14 aprile, il via ci sarà dal 4 maggio.