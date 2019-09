© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Vede il calcio. Gli dico una cosa e me la fa subito. Non c'è bisogno di spiegargli le cose più di una volta. Nel primo tempo è stato un po' sottotono ma nel secondo è salito in cattedra, è stato straordinaria", parole d'elogio di Antonio Conte per Stefano Sensi, oggi il migliore in campo contro il Cagliari. Assist, cross, punizioni, ed una giocata stellare che ha portato al rigore trasformato poi da Lukaku.

L'ex Sassuolo è sicuramente la sorpresa più piacevole di questo inizio di campionato dei nerazzurri. Già contro il Lecce, una settimana fa, era stato fra i più positivi, oggi contro il Cagliari è stato il migliore in campo per distacco. In un mercato fatto di arrivi stellari (su tutti quello di Lukaku), è il giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili del Cesena a prendersi le luci della ribalta. E pensare che, secondo Conte, nel primo tempo è stato anche un po' sottotono.