Il calciomercato e le valutazioni gonfiate: Infantino pensa a un algoritmo

© foto di Imago/Image Sport

La FIFA, scrive El Pais, sta studiando un algoritmo per evitare le valutazioni gonfiate dei cartellini dei calciatori. Il presidente Gianni Infantino, in uno studio condotto col CIES, sta valutando i prezzi dei cartellini degli ultimi anni per prendere le giuste contromisure: l'obiettivo è quello di produrre un algoritmo, basato su diverse variabili, che possa indicare il giusto prezzo dei vari cartellini e far scattare il campanello d'allarme - ed eventuale sanzioni - in caso di transazioni che si discostano troppo dalla valutazione di riferimento.