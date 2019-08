Il calciomercato indie del Tottenham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello del Tottenham è stato un mercato da intenditori. Da indie del calciomercato, da osservatori multimediali della prima ora. Perché Giovani Lo Celso mica è una novità, sin dai tempi di Rosario. Altro che Parigi, il Monito è sui taccuini e sugli schermi degli aspiranti e mancati manager dai primi vagiti calcistici. Figuriamoci Ryan Sessegnon, annoverato sin dai quindici anni dagli addetti ai lavori del profondo del football a erede designato di Gareth Bale. Capitano dell'Under 16 e Under 17, è lì che l'osservatore indie, quello dei videogiochi, di Wyscout, di Youtube, lo ha visto e sentito per la prima volta.

Paulo Dybala è fondamentalmente mainstream, Tanguy Ndombele lo è da questa stagione ma è chiaro che tutti, o quasi, gli amanti, lo conoscano dai tempi dell'Angers. Dopo una stagione storica, perché il club di Daniel Levy è stato il primo a non comprare e a cedere calciatori in un'intera sessione. Stavolta no. Niente colpi da copertina ma tanto talento. Lo Celso, Sessegnon, Ndombele. Saranno soddisfatti i tifosi Spurs e pure gli amanti del mercato più indie.