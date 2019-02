Il calendario completo di Euro U21: si gioca in Italia e a San Marino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il calendario valido per l'Europeo Under 21 di Italia e San Marino in programma tra il 16 giugno prossimo e il 30. L'Italia di Di Biagio esordirà alle 20.45 di domenica 16 al Dall'Ara di Bologna contro la Spagna, mentre la seconda sfida si giocherà, sempre a Bologna, contro la Polonia mercoledì 19 giugno. Gara finale del girone contro il Belgio, sabato 22, sempre alle 20.45.

Passando al Gruppo B, la prima sfida tra Serbia e Austria verrà giocata a Trieste, mentre a Udine si disputerà Germania-Danimarca. I tedeschi sfideranno la Serbia nel turno successivo e chiuderanno il girone contro l'Austria.

Nel Gruppo C, l'ultimo a giocare, subito grande sfida tra Inghilterra e Francia alle 20.45, in programma a Cesena, mentre a San Marino si disputerà la sfida tra Romania e Croazia. Venerdì toccherà a Francia-Croazia, mentre la sfida finale tra Croazia e Inghilterra verrà disputata in serata nella cornice di San Marino.

Semifinali fissate per giovedì 27, la finalissima sarà invece il 30 giugno. Il calendario definitivo verrà tuttavia confermato il 12 dicembre 2018.

GRUPPO A

Domenica 16 giugno

18.00 Polonia-Belgio

20.45 Italia-Spagna

Mercoledì 19 giugno

18.00 Spagna-Belgio

20.45 Italia-Polonia

Sabato 22 giugno

20.45 Spagna-Polonia

20.45 Italia-Belgio

GRUPPO B

Lunedì 17 giugno

18.00 Serbia-Austria

20.45 Germania-Danimarca

Giovedì 20 giugno

18.00 Danimarca-Austria

20.45 Germania-Serbia

Domenica 23 giugno

20.45 Danimarca-Serbia

20.45 Austria-Germania

GRUPPO C

Mercoledì 18 giugno

18.00 Romania-Croazia

20.45 Inghilterra-Francia

Venerdì 21 giugno

18.00 Inghilterra-Romania

20.45 Francia-Croazia