Il calendario non aiuta. Ma il Frosinone ha voglia di provarci fino alla fine

Una classifica che resta complicatissima, per il Frosinone. Ma gli uomini di Baroni, dopo le ultime due vittorie consecutive arrivate contro Parma e Fiorentina, hanno mostrato di crederci e di volerci provare fino all'ultimo secondo possibile. Ad ora, in attesa delle sfide del pomeriggio e di domani sera, il Frosinone è a quota 23 staccato di 6 punti dal quartultimo posto (occupato dall'Udinese, impegnata in questi istanti nella sfida con l'Empoli).

E per una valutazione più veritiera sulle reali chance di salvezza occorre dare un'occhiata al calendario ciociaro da qui alla fine. La prossima sarà in casa contro l'Inter. Una gara che potrebbe sembrare probitiva, ma a volte motivazioni ed entusiasmo possono valere più della qualità tecnica. Dopo i nerazzurri ecco lo scontro col Cagliari (che potrebbe già esser salvo...) in Sardegna, quindi il Napoli in casa.

Chiusura con difficoltà calante, visto che alla quartultima gli uomini di Baroni saranno ospiti di un Sassuolo verosimilmente salvo e senza obiettivi. Poi lo scontro diretto con l'Udinese, la trasferta col Milan in lotta per l'Europa e l'ultima in casa contro un Chievo che sarà probabilmente già retrocesso da tempo. Un calendario non proprio agevole visti gli scontri con 3 delle prime 4 in classifica. Ma forse anche per questo stimolante.

Le ultime sfide del Frosinone:

Frosinone-Inter

Cagliari-Frosinone

Frosinone-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Frosinone-Udinese

Milan-Frosinone

Frosinone-Chievo