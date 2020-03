Il calendario provvisorio della Juventus: davanti tra 15 e 21 partite no stop

Un calendario senza soste. Solo quella per gli Spareggi per Euro 2020, pausa però inderogabile per i club con la possibilità di qualificarsi per la kermesse continentale estiva. Un calendario dove la Juventus giocherà ogni 3 giorni. Ancora le date sono da ufficializzare ma al momento, da qui alla fine della stagione, la Vecchia Signora potrebbe giocare tra le 15 e le 21 partite da qui a fine maggio. Tutto dipenderà chiaramente dal percorso in Champions League e da quello in Tim Cup.

4 marzo: Juventus-Milan (Coppa Italia)

8 marzo: Bologna-Juventus

13 marzo: Juventus-Lecce

17 marzo: Juventus-Lione (Champions League)

21 marzo: Genoa-Juventus

dal 22 marzo al 3 aprile: sosta Nazionali per spareggi Euro 2020

4 aprile: Juventus-Torino

7/8 aprile: quarti di finale di andata Champions League*

11 aprile: Milan-Juventus

14/15 aprile: quarti di finale di ritorno Champions League*

19 aprile: Juventus-Atalanta

22 aprile: Sassuolo-Juventus

26 aprile: Juventus-Lazio

28/29 aprile: semifinali di andata Champions League*

3 maggio: Udinese-Juventus

5/6 maggio: semifinale di ritorno Champions League*

10 maggio: Sampdoria-Juventus

13 maggio: Juventus-Inter **

17 maggio: Cagliari-Juventus

20 maggio: finale di Coppa Italia*

24 maggio: Roma-Juventus

30 maggio: finale Champions League*

* - In caso di qualificazione

** - Gara rinviata, ancora da ufficializzare