Il calendario ufficiale delle Coppe atteso per il 17: gare secche per ottavi e quarti

E' atteso per il 17 giugno, giorno del Comitato Esecutivo della Uefa, il calendario delle Coppa europee. La federazione continentale si propone di stilare così le date restanti per le gare rimanenti di Champions League ed Europa League. Per Roma e Inter si prospetta, contro Siviglia e Getafe, un ottavo di finale in campo neutro in gara unica. E lo stesso format, gara unica in campo neutro, dovrebbe essere per i quarti di entrambe le competizioni. Final Four poi nella stessa sede sia per UCL che per EL.