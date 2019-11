Il cambio di Ronaldo e il tridente di Sarri che ha deciso la notte di Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intuizione. Aprire la Lokomotiv. Scardinarne il ferro resistente, la scorza e la corazza. Allargarne le maglie in pochi istanti, con Douglas Costa da una parte e Paulo Dybala dall'altra. La svolta della gara della pioggia di Mosca è tutta qui. In un tridente che è sbocciato dopo la rabbia di Cristiano Ronaldo, stasera normale, stasera terrestre. E' entrato Paulo Dybala, dieci ma alla RZD Arena sette. Sulla destra, magari snaturato, ma uomo della sorte e del destino. Perché lui è largo nella prateria quando a cavallo di un sogno e del passaggio agli ottavi, Douglas Costa s'infila. Gonzalo Higuain colpisce di tacco, la sponda permette al brasiliano di mettersi in moto, sguisciante e rapido. Un uomo, due, Rybus arriva tardi perché Dybala è là, solo, in attesa del pallone, di essere l'uomo del destino. Lo sarà Douglas ma poco cambia. La Juventus ha vinto perché Sarri l'ha stravolta. Cambiando Cristiano Ronaldo e allargando le maglie della Lokomotiv Mosca, scardinandone il ferro tosto, duro, pronto, preparato. Per necessità, ha spiegato l'allenatore, "perché ha un problema, un affaticamento all'adduttore", ha spiegato Sarri. Però indovinando la scelta. Volando agli ottavi. Non bella. Ma vincente, questa Juventus. Per lo spettacolo ci sarà tempo.