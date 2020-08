Il cammino del Siviglia - Girone facilissimo, dopo il lockdown il gran premio della montagna

Torneo con due coefficienti di difficoltà ben distinti, per il Siviglia. Facile, facilissimo, al limite dell'incredibile prima del lockdown; una montagna da scalare al ritorno in campo. La squadra di Lopetegui è stata letteralmente baciata dalla Dea bendata a Montecarlo quando sono state estratte le avversarie nella fase a gironi: gli azeri del Qarabag, i ciprioti dell'APOEL e i lussmeburghesi del Dudelange. Si va sul burro e l'undici che viene schierato è ben diverso da quello della seconda fase. Alcuni, come Pozo, Dabbur e Chicharito, sono stati ceduti a gennaio, altri come Rony Lopes hanno ceduto il passo a chi a gennaio è arrivato (Suso). Banega è stato risparmiato per la prima fase, venendo chiamato in causa quando le partite iniziavano a essere toste, così come Fernando. E nel frattempo abbiamo assistito alla crescita di Reguilon, che ha rubato il posto a Escudero. Nella seconda fase è uscita fuori la personalità di una squadra che sa come affrontare certe sfide, unita a una buona dose di fortuna: il rigore parato da Bono, portiere di coppa, al Wolverhampton sullo 0-0 e i miracoli dello stesso portiere contro il Manchester United.

CAMMINO EUROPEO

Fase a gironi

Qarabag-Siviglia 0-3

Siviglia-APOEL 1-0

Siviglia-Dudelange 3-0

Dudelange-Siviglia 2-5

APOEL-Siviglia 1-0

Sedicesimi di finale

Cluj-Siviglia 1-1

Siviglia-Cluj 0-0

Ottavi

Siviglia-Roma 2-0

Quarti

Wolverhampton-Siviglia 0-1

Semifinali

Siviglia-Manchester United 2-1