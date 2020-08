Il cammino dell'Inter in Europa League: solo vittorie, 13 gol fatti e 2 subiti

Retrocessa dalla Champions League perché eliminata da un Barcellona imbottito di riserve, l'Inter in Europa League si è dimostrata quella grande che non è stata nell'altra coppa. Dopo un agevole sedicesimo di finale con il Ludogorets, battuto in piena pandemia, l'ottavo di finale contro il Getafe è stato un 2-0 non così semplice, con ringraziamento al rigore sbagliato da Jorge Molina. Invece contro Bayer Leverkusen e Shakhtar si è rivista una grande Inter. In totale, nelle cinque partite finora disputate, ci sono 13 gol fatti e solamente 2 subiti.

CAMMINO EUROPEO

Girone di Champions League

Inter-Slavia Praga 1-1

Barcellona-Inter 2-1

Inter-Bor. Dortmund 2-0

Bor. Dortmund-Inter 3-2

Slavia Praga-Inter 1-3

Inter-Barcellona 1-2

Sedicesimi di Europa League

Ludogorets-Inter 0-2

Inter-Ludogorets 2-1

Ottavi

Inter-Getafe 2-0

Quarti

Inter-Leverkusen 2-1

Semifinali

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0