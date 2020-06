Il cammino in salita verso i play-off: una norma difficile e un format duro da stabilire

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che l'argomento dei play-off e dei play-out sarà di stringente attualità quando ci sarà il Consiglio Federale dell'8 giugno. Il Piano B di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, non è però facilmente attuabile perché scrivere una norma ad hoc non è facile. Per adesso sia A che B hanno le date per completare i format ma se dovesse esserci un nuovo stop? Intanto bisognerebbe fissare un numero massimo di giornate entro le quali il ricorso ai play-off diventerebbe automatico ma sarebbe da capire anche la composizione delle griglie. A 4, 6 o addirittura a 8? Varrebbe per il campionato o per le Coppe?