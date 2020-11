Il campione del mondo che ha fatto la gavetta, Gattuso miccia e pompiere di Napoli

È la Serie A di Andrea Pirlo, campione del mondo 2006 e allenatore della Juventus alla prima esperienza in panchina. Come un predestinato, che però deve dimostrarlo. Ma è anche la Serie A di Gennaro Gattuso, iridato come chi per anni gli è stato compagno, al Milan e nell’Italia. Che a Napoli sembra al posto giusto, nel momento giusto. Dopo aver fatto la gavetta, anche se non infinita.

Dalla Svizzera alla Lega Pro. Appesi gli scarpini al chiodo, Ringhio si è fatto le ossa su campi di provincia, italiana e non. Tra alti e bassi: quattro partite e poi l’esonero al Sion, otto partite e poi l’esonero al Palermo. A Creta va anche benino, poi la celebre sfuriata e le dimissioni. Allora riparte dalla terza serie e conquista la promozione in B a Pisa. L’anno dopo retrocede, ma al termine di una stagione caratterizzata da una situazione societaria drammatica. Così arriva il Milan: troppo presto, forse. Anche in rossonero resta, classifica alla mano, il miglior allenatore del post Allegri. A dicembre 2019 la chiamata del Napoli. Scelta non facile: gli tocca sostituire Carlo Ancelotti, il suo maestro. Va in azzurro e riprende i cocci di una stagione ancora una volta complicata, tra multe, ammutinamento e Covid. Chiude al settimo posto e convince De Laurentiis.

Un allenatore che vincerà. Ma per ora butta acqua sul fuoco. Il Napoli di oggi può puntare allo scudetto? È la domanda che in tanti si pongono, perché gli azzurri sono partiti quasi a fari spenti: dopo una brutta annata, i fasti di Sarri sembrano davvero lontani. Eppure la squadra c’è, la classifica pure, la vicenda della gara non giocata con la Juventus un inciampo che avrà un peso relativo. Gattuso ringhia e sceglie la strada più logica: riparte da un 4-3-3 che ha più variabili tattiche per gli uomini a sua disposizione e si fa malleabile fino al 4-2-3-1. Ha avuto il merito di compattare il gruppo, anche celebrando le lacrime di un senatore Callejon. Di farsi apprezzare da tutti, calciatori e presidente, perché sa mettersi faccia a faccia con De Laurentiis. D’altra parte, quando mai ha avuto paura nella sua carriera. Dà la sensazione di essere un tecnico che vincerà: perché lo ha già fatto e sa come si fa. E, anche se non sarà un guru della tattica, ha sorpreso molti. Ha capito dove sbagliava e si è corretto. Ha fatto esperienza, anche partendo dal trono di campione del mondo. Oggi butta acqua sul fuoco di chi fa il gioco scudetto-non scudetto: fa un po’ il pompiere di questo Napoli che torna a sognare in grande. Ma in fin dei conti, il fuoco lo ha acceso lui, con merito.