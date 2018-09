Il campione è Cristiano Ronaldo, il più importante è Bernardeschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il protagonista che non ti aspetti. Forte, certo, ma cresciuto talmente tanto negli ultimi mesi da diventare un elemento imprescindibile anche per una delle Juventus più forti di sempre: chi si aspettava due mesi fa un Federico Bernardeschi su questi livelli? Difficile dirlo, probabilmente non in troppi.

Eppure, nella squadra di Cristiano Ronaldo, e della Joya Dybala. Di Mandzukic, Cuadrado e Douglas Costa, ecco che il giocatore in più è l'ex Fiorentina. Su cui nella passata stagione qualcuno si interrogava se fosse davvero da Juve, su cui adesso nessuno ha più dubbi.

Due gol realizzati, una prestazione maiuscola in Champions League al Mestalla e anche ieri, a Frosinone, la capacità non comune di cambiare il corso del match. E' entrato al 57esimo e ha subito dato una marcia in più alla Juventus. E' impressionante quanto questo calciatore, anche fisicamente, sia cresciuto negli ultimi mesi. A una tecnica mai in discussione, Bernardeschi ha aggiunto in poco tempo frecce al suo arco che prima non c'erano: la continuità di rendimento, la cattiveria agonistica, la mentalità da campione.

Il risultato è un giocatore pressoché completo, che Allegri può giocarsi in più o meno tutte le posizioni alle spalle della prima punta e che è sempre più centrale nel progetto Juventus.